"Arrivato l'ordine superiore, un accordo". Bomba atomica su Lamorgese e Viminale: com'è andata davvero coi No green pass (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dallo studio di Non è l'arena, su La7, l'avvocato Carlo Taormina parte all'attacco di Luciana Lamorgese per quanto accaduto sabato scorso a Roma, con l'assalto della sede della Cgil da parte di decine di manifestanti No green pass. Taormina è legale dei leader di Forza Nuova, accusati dagli inquirenti di aver organizzato la protesta violenta. "Castellino, come Fiore e gli altri, dalla metà di luglio scendono in piazza ogni sabato - ricorda l'avvocato a Massimo Giletti -. Una polizia avveduta forse qualcosa in più l'avrebbe potuta fare. Castellino era sottoposto a misure di prevenzione, quindi le autorità sarebbero dovute intervenire: c'è un ministro che non ha fatto il suo dovere". Quindi il retroscena: "La ricostruzione va fatta con grande attenzione. Mi assumo la responsabilità di quello che dirò ora.

