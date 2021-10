Amici 20, Deddy volta pagina: Rosa un ricordo lontano. Chi è la sua nuova fiamma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Uno sperato ritorno che non ci sarà: Deddy di Amici 20 ha voltato pagina e Rosa Di Grazia è soltanto un lontano ricordo Deddy e Rosa Di Grazia sono la coppia che, insieme a Sangiovanni e Giulia Stabile, hanno fatto sognare i fan di Amici 20. Purtroppo, non tutte le favole hanno un lieto fine L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Uno sperato ritorno che non ci sarà:di20 hatoDi Grazia è soltanto unDi Grazia sono la coppia che, insieme a Sangiovanni e Giulia Stabile, hanno fatto sognare i fan di20. Purtroppo, non tutte le favole hanno un lieto fine L'articolo proviene da Inews.it.

Sofi_sof28 : RT @gsluv4cxn_: *inder che entra e fa sentire il suo inedito per la prima volta in puntata ad amici* deddy: ak… - Vittoriaaaa19 : albe che nomina deddy perché amici 20 non lo molla nessuno e menomale direi - IsaeChia : #Amici20, Deddy dopo la fine della storia con Rosa Di Grazia ha un flirt con una nota attrice? (Foto) - Delena_RW : @BiBiRiccio @Cristinasaliu Ma nooo neanche io penso che ci sia qualcosa … MariaSole le cose della sua vita privata… - larosadidery : GIÀ FANNO GLI ARTICOLI ?????? -