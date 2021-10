Airola | la nube tossica dopo il maxi incendio divampato in un’azienda di logistica – I video

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Un vastoin un capannone della Sata,didi materiali plastici nella zona industriale di, nel Beneventano. È accaduto nel pomeriggio del 13 ottobre. Le immagini circolate sui social mostrano un’alta colonna di fumo nero che si è alzata nel cielo richiamando l’attenzione di cittadini e automobilisti. Secondo quanto testimoniato dai cittadini locali, il fumo si è esteso per diversi chilometri e l’odore dellaè arrivato fino a Napoli. L’Arpac, azienda per la protezione ambientale della Campania, sta monitorando i dati registrati dalle centraline di rilevamento. In diversi comuni i sindaci hanno invitato la popolazione a restare in casa e a non aprire porte e finestre. I vigili del fuoco sono stati impegnati ...

Advertising

ciropellegrino : #Airola #Benevento, brucia deposito materiale plastico. Spinta dal vento N/E la nube di fumo nero arriva su #Napoli… - Andreacritico : RT @ciropellegrino: #Airola #Benevento, brucia deposito materiale plastico. Spinta dal vento N/E la nube di fumo nero arriva su #Napoli e s… - econoteit : RT @ciropellegrino: #Airola #Benevento, brucia deposito materiale plastico. Spinta dal vento N/E la nube di fumo nero arriva su #Napoli e s… - galberic : RT @ciropellegrino: #Airola #Benevento, brucia deposito materiale plastico. Spinta dal vento N/E la nube di fumo nero arriva su #Napoli e s… - isabeaubless : ??13.10. Disastro Ambientale Incendio alla logistica trasporto componenti della #Sapa di #Arpaia Sta bruciando la… -

Ultime Notizie dalla rete : Airola nube

Ultimissime notizie . Ieri ad, in provincia di Napoli, è andato in fiamme un deposito di componenti per l'industria automobolistica: tonnellate di plastica che si sono trasformate in unatossica, completamente nera, ...... azienda che produce componenti in plastica per il settore automotive nella zona industriale di, nel beneventano. L'imponentetossica è stata percepita anche a Napoli e in diversi comuni ...Allerta nel Beneventano per una nube tossica sprigionata da un vasto incendio che ieri ha interessato un deposito di materiale plastico ad Airola, in Valle Caudina. Vincenzo D’Anna, presidente dell’Or ...Una nube nera e un acre odore di fumo che hanno ‘sconfinato’ sin nella provincia di Napoli e in quella di Avellino. Il vasto e violento incendio che ha interessato un capannone di un’azienda di materi ...