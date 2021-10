«Vaccinatori nazisti»: i No vax riempiono di insulti la pagina Facebook dell’Asl Toscana e la mandano in tilt (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Più di 3 mila commenti nelle ultime 48 ore: così hanno mandato in tilt la la pagina Facebook dell’Azienda sanitaria locale Toscana Sud Est. Commenti feroci, in cui i sanitari vengono definiti, tra l’altro, Vaccinatori «nazisti», con offese e insulti di ogni sorta, sempre legati alle vaccinazioni contro il Coronavirus. Una situazione che ha portato il direttore generale Antonio D’Urso a presentare denuncia alla polizia postale di Arezzo. La pagina Facebook della Asl è rimasta bloccata per alcune ore. Nei commenti gli inquirenti della polizia postale hanno trovato un profilo con una doppia V come foto che potrebbe far risalire a movimenti No vax. Si stanno effettuando in queste ore controlli alle infrastrutture e ai server per capire ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Più di 3 mila commenti nelle ultime 48 ore: così hanno mandato inla ladell’Azienda sanitaria localeSud Est. Commenti feroci, in cui i sanitari vengono definiti, tra l’altro,», con offese edi ogni sorta, sempre legati alle vaccinazioni contro il Coronavirus. Una situazione che ha portato il direttore generale Antonio D’Urso a presentare denuncia alla polizia postale di Arezzo. Ladella Asl è rimasta bloccata per alcune ore. Nei commenti gli inquirenti della polizia postale hanno trovato un profilo con una doppia V come foto che potrebbe far risalire a movimenti No vax. Si stanno effettuando in queste ore controlli alle infrastrutture e ai server per capire ...

