Ultime Notizie Roma del 13-10-2021 ore 11:10 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio o si infiamma la polemica Green Park nei porti una circolare del Ministero dell’Interno raccomando alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green test molecolari antigenici rapidi gratuiti poi precisa che gli operatori economici potranno valutare il comitato dei lavoratori di me disse che dal 15 ottobre se non verrà ritirato l’obbligo del Grinch bloccherà le attività del Porto di Trieste intanto draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi in ambito lavorativo dal 15 ottobre la mancanza del pass non comporta il licenziamento Ma chi non ce la dovrei allontanato dal posto di lavoro cioè un giorno di mancato servizio conterà come un assenza ingiustificata niente contributi al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio o si infiamma la polemica Green Park nei porti una circolare del Ministero dell’Interno raccomando alle imprese del settore di mettere a disposizione del personale sprovvisto di Green test molecolari antigenici rapidi gratuiti poi precisa che gli operatori economici potranno valutare il comitato dei lavoratori di me disse che dal 15 ottobre se non verrà ritirato l’obbligo del Grinch bloccherà le attività del Porto di Trieste intanto draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi in ambito lavorativo dal 15 ottobre la mancanza del pass non comporta il licenziamento Ma chi non ce la dovrei allontanato dal posto di lavoro cioè un giorno di mancato servizio conterà come un assenza ingiustificata niente contributi al ...

