Star in the Star: in finale arrivano i duetti. Ecco chi si potrebbe nascondere dietro le maschere (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Star in the Star Dopo 5 puntate, sulle 7 previste inizialmente, Star in the Star arriva alla finale. Saranno quattro le “leggende” a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria: Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso a Star in the Star e duetteranno con Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare, insieme al pubblico in studio, chi merita di accedere alla manche successiva e chi, invece, dovrà svelare la propria identità. Nel ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 13 ottobre 2021)in theDopo 5 puntate, sulle 7 previste inizialmente,in thearriva alla. Saranno quattro le “leggende” a sfidarsi per aggiudicarsi la vittoria: Lady Gaga, Loredana Bertè, Michael Jackson e Mina. I concorrenti, nel corso della puntata, si sfideranno in diverse manche, proporranno un medley delle canzoni che hanno contraddistinto il loro percorso ain thee duetteranno con Anna Tatangelo, Ivana Spagna, Mario Biondi e Riccardo Fogli. I 3 giudici saranno chiamati a valutare le performance e a decretare, insieme al pubblico in studio, chi merita di accedere alla manche successiva e chi, invece, dovrà svelare la propria identità. Nel ...

