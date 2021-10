Scintille in tv tra Mastella e Perifano: il resoconto del duello elettorale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – S’infiamma la sfida politica tra Clemente e Mastella e Luigi Diego Perifano, contrapposti al ballottaggio per la carica di Sindaco di Benevento (urne aperte domenica e lunedì). Negli studi Rai di Napoli è andato in scena l’atteso confronto televisivo tra i due aspiranti alla fascia tricolore, un botta e risposta con una coda infuocata. Il dibattito si è infiammato sulle accuse di irregolarità elettorali mosse da Mastella, sul bonus edilizia pubblica e sul progetto di una casa di comunità da realizzare al Rione Libertà nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel finale sono volate parole grosse quando Mastella si è sentito colpito nel momento in cui Perifano gli ha imputato toni da ‘bassa politica’: “Ho fatto il parlamentare per decenni, lui al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – S’infiamma la sfida politica tra Clemente ee Luigi Diego, contrapposti al ballottaggio per la carica di Sindaco di Benevento (urne aperte domenica e lunedì). Negli studi Rai di Napoli è andato in scena l’atteso confronto televisivo tra i due aspiranti alla fascia tricolore, un botta e risposta con una coda infuocata. Il dibattito si è infiammato sulle accuse di irregolarità elettorali mosse da, sul bonus edilizia pubblica e sul progetto di una casa di comunità da realizzare al Rione Libertà nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nel finale sono volate parole grosse quandosi è sentito colpito nel momento in cuigli ha imputato toni da ‘bassa politica’: “Ho fatto il parlamentare per decenni, lui al ...

