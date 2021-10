Roma, corsa contro il tempo per rimettere in sesto il top player in vista della Juve! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La Roma è in ansia dopo l’infortunio occorso a Tammy Abraham con la sua Inghilterra. Il giocatore giallorosso ha subito una probabile distorsione alla caviglia e la sua presenza con la Juventus è in forte dubbio. Abraham, infortunio, Juventus corsa contro il tempo Abraham è uscito visibilmente zoppicante e ora alla Roma ci si interroga. Riuscirà a recuperare per la Juve? Ricordiamo che dopo i bianconeri la Roma dovrà affrontare il Napoli in campionato con in mezzo l’impegno in Conference League. LEGGI ANCHE: Milan, Romagnoli sempre più lontano: il piano di Raiola! LEGGI ANCHE: Juventus-Roma è duello anche sul mercato: Mourinho avanti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laè in ansia dopo l’infortunio occorso a Tammy Abraham con la sua Inghilterra. Il giocatore giallorosso ha subito una probabile distorsione alla caviglia e la sua presenza con la Juventus è in forte dubbio. Abraham, infortunio, JuventusilAbraham è uscito visibilmente zoppicante e ora allaci si interroga. Riuscirà a recuperare per la Juve? Ricordiamo che dopo i bianconeri ladovrà affrontare il Napoli in campionato con in mezzo l’impegno in Conference League. LEGGI ANCHE: Milan,gnoli sempre più lontano: il piano di Raiola! LEGGI ANCHE: Juventus-è duello anche sul mercato: Mourinho avanti! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

