Ranieri show: "Sono giovane. E non ridete!" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il meglio della conferenza di presentazione del tecnico italiano Claudio Ranieri in occasione del suo ritorno in Premier League Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il meglio della conferenza di presentazione del tecnico italiano Claudioin occasione del suo ritorno in Premier League

Advertising

GioiaStefani : @Fiammy71 Era un prodotto interno a Mediaset, altri erano in promozione ed in onda senza problemi. Idem al R.Carra… - C0R8N4 : RT @iOpinionistaWeb: Ogni volta è Vasco Rossi vs Massimo Ranieri e Lecce vs Vigevano. Che show #uominiedonne - annakiara119 : RT @iOpinionistaWeb: Ogni volta è Vasco Rossi vs Massimo Ranieri e Lecce vs Vigevano. Che show #uominiedonne - iOpinionistaWeb : Ogni volta è Vasco Rossi vs Massimo Ranieri e Lecce vs Vigevano. Che show #uominiedonne -