Pedri-Barça | accordo a un passo per il rinnovo | clausola da capogiro

Secondo quanto riportato da Sport, Pedri sarebbe vicinissimo a rinnovare il suo contratto con il Barcellona fino al 2026. L'ufficialità dell'accordo, affermano i colleghi spagnoli, potrebbe arrivare entro la giornata di venerdì e la clausola rescissoria del centrocampista potrebbe essere compresa tra i 600 milioni e il miliardo di euro.

Ultime Notizie dalla rete : Pedri Barça Calcio: Barça, Laporta 'Speravo Messi volesse restare gratis' La prossima settimana ci potrebbero comunque essere delle buone notizie: con Pedri siamo molto avanti e speriamo di annunciarlo presto, e prosegue bene anche la trattativa con Fati". Sul fronte ...

Da Xavi a... Gavi: chi è il 2004 del Barça che ha stregato Luis Enrique Talenti che bruciano le tappe. La Spagna negli ultimi anni è specialista in materia grazie all'esplosione di piccoli fenomeni come Ansu Fati e Pedri, prodigi in grado di prendersi i riflettori alla soglia della maggiore età anche in un contesto iper competitivo come quello del Barcellona. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...

Sara Pedri, da Pavia nuove accuse all'ex primario del reparto Ck12