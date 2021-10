Ora lo Stato tiri fuori gli attributi: sciolga Forza Nuova e faccia pagare i tamponi ai no vax (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Andrea Taffi Siamo alla follia. Una manifestazione “no green pass” si trasforma in un assalto alla sede nazionale della Cgil e in un tentativo analogo addirittura contro il Parlamento (ci sono voluti gli idranti per disperdere gli assalitori!). Il green pass obbligatorio nei posti di lavoro mobilita i più di tre milioni di lavoratori non vaccinati, che minacciano scioperi e agitazioni, forti del ricatto morale di bloccare parte delle attività produttive del Paese. Il Governo – che proprio per evitare quest’ultima sciagurata ipotesi propone ai lavoratori portuali di Trieste il tampone gratuito. I portuali triestini che rifiutano sdegnati e si sentono più forti e sicuri delle loro ragioni. Tutti gli altri lavoratori che, invece, vogliono i tamponi gratuiti. Insomma, un vero caos, folle, come dicevo, perché finisce per azzerare quella che dovrebbe essere una festa: i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) di Andrea Taffi Siamo alla follia. Una manifestazione “no green pass” si trasforma in un assalto alla sede nazionale della Cgil e in un tentativo analogo addirittura contro il Parlamento (ci sono voluti gli idranti per disperdere gli assalitori!). Il green pass obbligatorio nei posti di lavoro mobilita i più di tre milioni di lavoratori non vaccinati, che minacciano scioperi e agitazioni, forti del ricatto morale di bloccare parte delle attività produttive del Paese. Il Governo – che proprio per evitare quest’ultima sciagurata ipotesi propone ai lavoratori portuali di Trieste il tampone gratuito. I portuali triestini che rifiutano sdegnati e si sentono più forti e sicuri delle loro ragioni. Tutti gli altri lavoratori che, invece, vogliono igratuiti. Insomma, un vero caos, folle, come dicevo, perché finisce per azzerare quella che dovrebbe essere una festa: i ...

