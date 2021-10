Montepaschi-UniCredit, Orcel la dà già per fatta. Retroscena (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che fosse un esperto di M&A, visto il curriculum trentennale da corporate&invesment banker, lo si sapeva. Come c’era anche da aspettarsi che nella fase finale fosse inflessibile nella trattativa con il Tesoro, azionista in Mps con il 64,2%, senza mollare di un centimetro prima del closing, consapevole che la data room del Monte, a parte altri soggetti in ruolo da comprimario come Amco e Mediocredito Centrale, è andata deserta e che dunque il Mef è con le spalle al muro. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che fosse un esperto di M&A, visto il curriculum trentennale da corporate&invesment banker, lo si sapeva. Come c’era anche da aspettarsi che nella fase finale fosse inflessibile nella trattativa con il Tesoro, azionista in Mps con il 64,2%, senza mollare di un centimetro prima del closing, consapevole che la data room del Monte, a parte altri soggetti in ruolo da comprimario come Amco e Mediocredito Centrale, è andata deserta e che dunque il Mef è con le spalle al muro. Segui su affaritaliani.it

Advertising

amperrino : Montepaschi-UniCredit, Orcel la dà già per fattaRumors: il banchiere al lavoro già su altri dossier - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Montepaschi-#UniCredit, Orcel la dà già per fatta Rumors: il banchiere è al lavoro su altri dossier - andreadeugeni : #Montepaschi-#UniCredit, Orcel la dà già per fatta Rumors: il banchiere è al lavoro su altri dossier… - 73af33757472423 : @sevenseasmarina Dopo aver venduto Antonveneta a Montepaschi, fa lo stesso giochino con Unicredit. - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Montepaschi, l'equilibrismo di Letta alla 'prova #UniCredit'. Ma il segretario Dem alla fine tradirà i senesi o Mario D… -