Meteo, le previsioni in Campania di mercoledì 13 ottobre 2021

Tempo di lettura: 2 minuti

Ecco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, mercoledì 13 ottobre 2021.

Avellino – Cielo poco nuvoloso per tutta la giornata. La temperatura minima sarà di 7 gradi, percepita alle ore 7 del mattino; la massima si attesterà sui 17 gradi intorno alle ore 14. Venti moderati da Nord-Est con intensità tra i 30 e i 37 chilometri orari per tutta la giornata. L'intensità solare più alta alle ore 13.

Benevento – Cielo poco nuvoloso con temperature comprese tra i 9 e i 19 gradi. La minima di 9 gradi sarà registrata alle ore 7 mentre la massima di 19 gradi alle ore 14. Venti moderati per tutto il giorno provenienti da Nord-Est. L'intensità solare più alta è prevista per le ore 13.

Caserta – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata.

