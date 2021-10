La guerra dei portuali di Trieste al Green pass: «I tamponi gratis non bastano, sciopero dal 15 ottobre» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I portuali di Trieste dichiarano guerra al Green pass. E non accettano nemmeno i tamponi gratis per i lavoratori. Ma minacciano uno sciopero a oltranza dal 15 ottobre, quando la Certificazione Verde Covid-19 sarà necessaria per lavorare. Respingendo anche la proposta contenuta nella circolare del ministero dell’Interno, che ha invitato le imprese del settore a pagare i test fino al 31 dicembre. «Non scendiamo a patti fino a quando non sarà tolto l’obbligo di Green pass», si legge in una nota diffusa dal Coordinamento Lavoratori portuali di Trieste (Clpt), la forza sindacale più rappresentata nel porto e organizzatrice del maxicorteo di lunedì scorso contro il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ididichiaranoal. E non accettano nemmeno iper i lavoratori. Ma minacciano unoa oltranza dal 15, quando la Certificazione Verde Covid-19 sarà necessaria per lavorare. Respingendo anche la proposta contenuta nella circolare del ministero dell’Interno, che ha invitato le imprese del settore a pagare i test fino al 31 dicembre. «Non scendiamo a patti fino a quando non sarà tolto l’obbligo di», si legge in una nota diffusa dal Coordinamento Lavoratoridi(Clpt), la forza sindacale più rappresentata nel porto e organizzatrice del maxicorteo di lunedì scorso contro il ...

