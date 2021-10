Incendio ad Airola, intervento dell’Arpac per valutare gli effetti ambientali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Dal tardo pomeriggio odierno, tecnici del Dipartimento Arpac di Benevento sono al lavoro per svolgere indagini ambientali a seguito dell’Incendio che si è sviluppato nelle ore immediatamente precedenti nella zona industriale di Airola, interessando i capannoni della Sapa, azienda che produce componenti in plastica per settore automotive. Il personale dell’Agenzia ha effettuato una attenta ricognizione dello stato dei luoghi, nel corso della quale ha individuato la tipologia di materiale assoggettato all’Incendio, le modalità costruttive dell’edificio coinvolto, nonché il contesto antropico e ambientale in cui è ubicato il sito colpito dalle fiamme. Di conseguenza, sono state impartite ai soggetti competenti le prescrizioni tecnico operative finalizzate a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Dal tardo pomeriggio odierno, tecnici del Dipartimento Arpac di Benevento sono al lavoro per svolgere indaginia seguito dell’che si è sviluppato nelle ore immediatamente precedenti nella zona industriale di, interessando i capannoni della Sapa, azienda che produce componenti in plastica per settore automotive. Il personale dell’Agenzia ha effettuato una attenta ricognizione dello stato dei luoghi, nel corso della quale ha individuato la tipologia di materiale assoggettato all’, le modalità costruttive dell’edificio coinvolto, nonché il contesto antropico e ambientale in cui è ubicato il sito colpito dalle fiamme. Di conseguenza, sono state impartite ai soggetti competenti le prescrizioni tecnico operative finalizzate a ...

