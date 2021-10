Il Vaticano non può essere denunciato: a stabilirlo è la Corte Europea (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arriva la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo a proposito del Vaticano, che sicuramente farà parecchio discutere. Il Vaticano non può essere chiamato in giudizio La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha deciso che “la Santa Sede non può essere chiamata in giudizio per i casi di abusi sessuali commessi dai sacerdoti di vari Paesi”. Sarebbe a dire che il Vaticano, per i “principi di diritto internazionale” sarebbe “immune” alle querele. Le cause intentate dalle 24 persone vittime di pedofilia da sacerdoti e religiosi in Belgio, sono state rigettate. I querelanti francesi, belga e olandesi contro la Santa Sede Le vittime erano ricorse al parere della Cedu di Strasburgo, dopo che i giudici locali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Arriva la sentenza delladei Diritti dell’uomo a proposito del, che sicuramente farà parecchio discutere. Ilnon puòchiamato in giudizio La sentenza delladei Diritti dell’uomo ha deciso che “la Santa Sede non puòchiamata in giudizio per i casi di abusi sessuali commessi dai sacerdoti di vari Paesi”. Sarebbe a dire che il, per i “principi di diritto internazionale” sarebbe “immune” alle querele. Le cause intentate dalle 24 persone vittime di pedofilia da sacerdoti e religiosi in Belgio, sono state rigettate. I querelanti francesi, belga e olandesi contro la Santa Sede Le vittime erano ricorse al parere della Cedu di Strasburgo, dopo che i giudici locali ...

