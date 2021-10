I giochi saranno divisi “per passione” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I mattoncini colorati più famosi del mondo contro gli stereotipi di genere. La Lego ha deciso che eliminerà sulle confezioni dei giocattoli la classica etichetta “prodotto per bambini” o “per bambine”. I giochi verranno divisi per temi che riguardano solo ciò che piace, indipendentemente dall’identità di genere «giocando in un modo che aiuti a sviluppare e realizzare il talento unico». Leggi anche › Lego World Map, (quasi) 12 mila pezzi per ricostruire il mondo come piace a noi Lego contro gli stereotipi, niente più giochi per genere L’azienda è arrivata a questa decisone dopo il risultato di un sondaggio commissionato dallo stesso gigante danese delle costruzioni per bambini al Geena Davis Institute on Gender in ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) I mattoncini colorati più famosi del mondo contro gli stereotipi di genere. La Lego ha deciso che eliminerà sulle confezioni dei giocattoli la classica etichetta “prodotto per bambini” o “per bambine”. Iverrannoper temi che riguardano solo ciò che piace, indipendentemente dall’identità di genere «giocando in un modo che aiuti a sviluppare e realizzare il talento unico». Leggi anche › Lego World Map, (quasi) 12 mila pezzi per ricostruire il mondo come piace a noi Lego contro gli stereotipi, niente piùper genere L’azienda è arrivata a questa decisone dopo il risultato di un sondaggio commissionato dallo stesso gigante danese delle costruzioni per bambini al Geena Davis Institute on Gender in ...

