Fumetti | ex attore di Superman | ' renderlo bisex mossa audace 20 anni fa | ora no' **

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - L'ex attore di Superman Dean Cain ha accusato la DC Comics di 'cavalcare l'onda del momento' rivelando che l'ultima versione del personaggio sarà bisessuale. Nel prossimo numero infatti, Jon Kent - il figlio di Clark Kent e Lois Lane - avrà una relazione omosessuale con il suo amico Jay Nakamura. Cain, che ha interpretato Superman in TV negli anni '90, ha affermato che la mossa sarebbe stata "coraggiosa" 20 anni fa, ma non ora. "Hanno detto che stanno andando in una nuova direzione audace. Io dico che stanno cavalcando l'onda del momento", ha detto. "Non penso che si tratti di un'operazione audace o coraggiosa", ha aggiunto l'attore, che ha recitato in 'Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman'.

