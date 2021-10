(Di mercoledì 13 ottobre 2021) 'Affrontare e trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico rappresenta un errore clamoroso', inoltre 'ci sono stati negati i confronti che avevamo richiesto con un ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Federlogistica: su porti lo Stato si piega al ricatto dei no Green pass #greenpass -

Ultime Notizie dalla rete : Federlogistica porti

Lo afferma in una nota il presidente di, Luigi Merlo, secondo cui il Ministero delle Infrastrutture è stato scavalcato da quello dell'Interno.Anche quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti isi fermeranno. ...: "Lo Stato si piega ai ricatti" Su quello che sta succedendo a Trieste è arrivata anche ..."Affrontare e trattare la vicenda dei portuali di Trieste come un problema di ordine pubblico rappresenta un errore clamoroso", inoltre "ci sono stati negati i confronti che avevamo richiesto con un s ...A intervenire sulla deroga “ad personam” accordata ai portuali di Trieste sul Green pass, è il Presidente di Federlogistica, Luigi Merlo.