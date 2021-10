Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale: parla la moglie (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Federico Salvatore è stato ricoverato per un’emorragia cerebrale: la moglie Flavia ha voluto chiarire la situazione chiedendo comprensione per il momento complicato. Federico Salvatore (via social)Federico Salvatore, noto cantante ed attore napoletano, si trova all’Ospedale del Mare a seguito di un’emorragia cerebrale. L’uomo, 62 anni, si trova ora sotto osservazione da parte dei medici della struttura che stanno monitorando le sue condizioni. La moglie, Flavia D’Alessio, ha fatto sapere che è stato sottoposto ad una serie di accertamenti. Solo qualche settimana fa, il cantante aveva posticipato la data d’uscita del suo nuovo disco: “Azz… 25 anni ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è statoper un’: laFlavia ha voluto chiarire la situazione chiedendo comprensione per il momento complicato.(via social), noto cantante ed attore napoletano, si trova all’Ospedale del Mare a seguito di un’. L’uomo, 62 anni, si trova ora sotto osservazione da parte dei medici della struttura che stanno monitorando le sue condizioni. La, Flavia D’Alessio, ha fatto sapere che è stato sottoposto ad una serie di accertamenti. Solo qualche settimana fa, il cantante aveva posticipato la data d’uscita del suo nuovo disco: “Azz… 25 anni ...

ciropellegrino : Il cantante Federico Salvatore ricoverato per emorragia cerebrale - Ruggero1991 : Federico Salvatore non fare scherzi per cortesia. ?? - Alessapiens : Nooo... dài, ripigliati, ché hai ancora un sacco di 'azz da dire e ninne nanne da cantare. - PFiamingo : RT @bisagnino: Federico Salvatore colpito da emorragia cerebrale: ricoverato. Era vaccinato con AstraZeneca - IGarini : RT @bisagnino: Federico Salvatore colpito da emorragia cerebrale: ricoverato. Era vaccinato con AstraZeneca -