F1 | Mattia Binotto | “Il motore 2022 sarà diverso e più competitivo” Come lavora la Ferrari? Batterie e “Superfast”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lastando alacremente per il. L’entrata in vigore del nuovo regolamento potrebbe rappresentare un vantaggio per la Scuderia di Maranello, desiderosa di tornare ai massimi livelli dopo due anni difficili. L’ultima stagione è in crescendo, il nuovoibrido utilizzato nelle ultime due gare ha fornito delle risposte confortanti e sembra esserci ottimismo tra gli uomini del Cavallino Rampante. Il team principalsi è soffermato proprio sul nuovo, il quale avrà il compito di chiudere il gap di potenza nei confronti delle power unit di Mercedes e Red Bull: “un propulsore moltoda quello attuale. L’obiettivo, di fronte a un congelamento regolamentare negli anni successivi, è di ...

Advertising

Grant_za : “Mattia Binotto” ???????????????????????????????????????? - nickylikesf1 : RT @vcttels: Mattia Binotto: ????? maurizio arrivabene: ????? - StathisTsk : RT @vcttels: Mattia Binotto: ????? maurizio arrivabene: ????? - K10kTxc : RT @vcttels: Mattia Binotto: ????? maurizio arrivabene: ????? - vergasly : RT @vcttels: Mattia Binotto: ????? maurizio arrivabene: ????? -

Ultime Notizie dalla rete : Mattia Binotto

'Le prestazioni in pista hanno rispettato i rilievi registrati nelle prove al banco - ha commentato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il team principal della Ferrari,, ...A fine gara il team principalha spiegato: 'La macchina ora ci permette di fare buone rimonte e sorpassi. Ci manca un quarto di bicchiere, ma ci stiamo lavorando. Ci lavoriamo un passo ...La Ferrari sta lavorando alacremente per il 2022. L'entrata in vigore del nuovo regolamento potrebbe rappresentare un vantaggio per la Scuderia di Maranello, desiderosa di tornare ai massimi livelli d ...MARANELLO - Il sapore della vittoria fa uno strano effetto. Fa addirittura dimenticare di aver gettato via un podio che in una stagione così è comunque merce rara. La Ferrari però ha preferito provarc ...