Carolina Marconi e il desiderio di diventare mamma: “Il tumore non mi fermerà” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Storie Italiane, contenitore pomeridiano condotto da Eleonora Daniele, ha ospitato Carolina Marconi e il suo racconto di speranza legato alla battaglia contro il tumore al seno iniziata pochi mesi fa. Su Instagram, Carolina ha deciso di essere onesta e trasparente con chi la segue, pubblicando scatti e piccoli sprazzi di vita quotidiana tra terapie, visite mediche, gioie e momenti di tristezza. Una sincerità che, purtroppo, ha destato diverse critiche in chi pensa che spettacolarizzare una malattia come il tumore al seno non aiuti in nessun modo chi ne soffre. Parlarne, e farlo con un pubblico molto ampio, non è mai una cattiva idea. Soprattutto in un’epoca pandemica in cui, spesso, i controlli vengono posticipati, con gravi conseguenze sulle diagnosi. Carolina Marconi ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Storie Italiane, contenitore pomeridiano condotto da Eleonora Daniele, ha ospitatoe il suo racconto di speranza legato alla battaglia contro ilal seno iniziata pochi mesi fa. Su Instagram,ha deciso di essere onesta e trasparente con chi la segue, pubblicando scatti e piccoli sprazzi di vita quotidiana tra terapie, visite mediche, gioie e momenti di tristezza. Una sincerità che, purtroppo, ha destato diverse critiche in chi pensa che spettacolarizzare una malattia come ilal seno non aiuti in nessun modo chi ne soffre. Parlarne, e farlo con un pubblico molto ampio, non è mai una cattiva idea. Soprattutto in un’epoca pandemica in cui, spesso, i controlli vengono posticipati, con gravi conseguenze sulle diagnosi....

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi Cosa farà dopo la chemio, Carolina Marconi emoziona tutti 'Il 10 novembre finisco la chemio e farò una grande festa': Carolina Marconi a Storie italiane emoziona tutti. Carolina Marconi continua la sua battaglia contro il cancro. E non nasconde quanto abbiano pesato gli assurdi attacchi ricevuti in questi mesi. In ...

Carolina Marconi: "Il tumore non mi fermerà, voglio diventare mamma" Tutto è cominciato dal desiderio di maternità , con i controlli di routine tra cui la mammografia e la diagnosi: tumore al seno. Carolina Marconi lo ha scoperto per caso, facendo gli esami richiesti per il percorso di fecondazione assistita. Ma la showgirl venezuelana 43enne, che sta lottando contro il male, non ha perso il ...

Carolina Marconi: «Diventerò madre nonostante la malattia» Vanity Fair Italia Ospite a Storie Italiane, Carolina Marconi racconta di voler diventare mamma a tutti i costi "Anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo": Carolina Marconi non vuole abbandonare il suo desiderio di essere mamma ...

Carolina Marconi e il desiderio di essere mamma nonostante la malattia Carolina Marconi ha scoperto di avere un cancro al seno facendo gli esami per la fecondazione assistita e ora vuole diventare mamma.

