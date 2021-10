Call of Duty Warzone: Activision annuncia nuove misure anti-cheat (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Attraverso un messaggio sui social media, Activision avverte contro l’uso di cheat in Call of Duty Warzone, e di imminenti provvedimenti Il cheating negli FPS, soprattutto nei free-to-play, è una delle piaghe più presenti all’interno del citato genere videoludico, specie tra gli utenti che usufruiscono dei titoli sulla piattaforma PC, anche se di recente la cosa si è estesa fino alle console. Activision sembra non voler scendere più a compromessi, ed intende attuare una strategia impietosa verso i cheater in Call of Duty Warzone, con un apparentemente nuovo sistema anti-cheat. Le parole con cui l’azienda svela ciò sono piuttosto minacciose nei confronti dei ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Attraverso un messaggio sui social media,avverte contro l’uso diinof, e di imminenti provvedimenti Iling negli FPS, soprattutto nei free-to-play, è una delle piaghe più presenti all’interno del citato genere videoludico, specie tra gli utenti che usufruiscono dei titoli sulla piattaforma PC, anche se di recente la cosa si è estesa fino alle console.sembra non voler scendere più a compromessi, ed intende attuare una strategia impietosa verso ier inof, con un apparentemente nuovo sistema. Le parole con cui l’azienda svela ciò sono piuttosto minacciose nei confronti dei ...

