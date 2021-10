Bournemouth | Brooks shock | ' Ho il linfoma di Hodgkin | tornerò presto'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)(Inghilterra) - "Questo messaggio è molto difficile da scrivere per me. Mi hanno diagnosticato undial secondo stadio. Inizierò un ciclo di trattamento la prossima ...

Daviddeve fermarsi. Il ventiquattrenne centrocampista delaveva lasciato il ritiro del Galles per un problema di salute. Problema che purtroppo si è rivelato molto serio. Ad annunciarlo ...Con queste parole il centrocampista dele del Galles, Davidha rivelato tramite un comunicato che negli scorsi giorni gli è stato diagnosticato una particolare forma di cancro. "...Il centrocampista del club inglese e della nazionale gallese ha dichiarato: "Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin" ...Bournemouth (Inghilterra) - "Questo messaggio è molto difficile da scrivere per me. Mi hanno diagnosticato un linfoma di Hodgkin al secondo stadio. Inizierò un ciclo di trattamento la prossima settima ...