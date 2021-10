(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il mondo dello sport piange Agnes Jebet, giovanekeniana,all’interno della sua abitazione a Iten, Kenya. La notaafricana, medaglia di bronzo aidi Londra 2017 e Doha 2019, è stata trovata senza vita tra le mura domestiche; dalle prime indagini è emerso il marito come unico indiziato ad aver ucciso, accoltellandola più volte e allontanandosi. Tragico epilogo per lakeniana, una notizia spiazzante dopo aver apprezzato il suo talento alle Olimpiadi di Tokyo, durante i quali ha sfiorato la terza posizione nei 5.000 metri. Tredicesima nel ranking della sua disciplina,lascia in eredità tante emozioni alla Federazione dikeniana, sebbene soltanto un dolce ...

sportface2016 : Atletica, mezzofondista #Tirop assassinata: vinse due bronzi ai Mondiali

