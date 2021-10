Vismara Assobagno | Ecobonus ha riportato attenzione sulla casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Labitalia) - "Abbiamo sofferto forse meno di altri settori, anche se c'è stata una perdita dell'11% del mercato, e quindi una contrazione c'è stata. La ripartenza è stata però abbastanza importante e un fattore importante è stato sicuramente l', che non tocca direttamente il nostro prodotto, ma che hail focus e l'sul concetto di rimettere a posto la, stimolando l'acquisto di arredi e materiali". Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Elia, presidente di, aggiungendo che "la permanenza più o meno forzata ine un po' di risparmio accantonato nei mesi in cui non si poteva fare nulla o quasi, ha dato un po' di stimolo a sistemare situazioni magari pendenti". Per quanto riguarda invece il bonus idrico, ossia ...