Terremoto oggi a Creta di magnitudo 6.4

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto oggi

Roma, 12 ottobre 2021 - Undi magnitudo 6,4 è stato registrato sull'isola di Creta. Secondo quanto riportato dall'Istituto geologico Usa , il sisma è avvenuto a Palekastro, comune sulla punta orientale dell'isola, a ...Una scossa didi magnitudo 6.2 ha colpito l'isola di Creta, in Grecia. Non si hanno notizie al momento di danni o feriti. Isola già colpita il 27 settembre approfondimento Grecia,di magnitudo 6.1 a Creta, un morto e alcuni feriti Una scossa di magnitudo 6.1 aveva già colpito l'isola di Creta lo scorso 27 settembre, causando anche una vittimaTornano, sabato 16 e domenica 17 ottobre, le Giornate d’Autunno, l’evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi promossa dal FAI e giunto alla X edizione. Nel 2021 l’inizi ...Scossa di terremoto a Sitia, Grecia. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4, si è verificata alle ore 12:24 (ore 11:24 in Italia) con epicentro nei pressi di Sitia, Grecia. La ...