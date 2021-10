Patrizia muore per un’emorragia cerebrale: il suo fegato donato arriva a Bergamo (Di martedì 12 ottobre 2021) È arrivato a Bergamo il fegato donato dalla signora Patrizia di 61 anni, è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno in seguito a emorragia cerebrale. Come riporta il Corriere Adriatico i familiari, nonostante il dramma, non hanno esitato nel dare il consenso a un prelievo multiorgano a scopo di trapianto terapeutico. Il coordinatore locale prelievi organi e tessuti ha attivato subito la procedura e la direzione sanitaria ha quindi convocato il collegio medico con la medicina legale per l’accertamento di morte cerebrale. L’intervento ha coinvolto diversi professionisti dell’AV5 e il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche dell’ospedale regionale di Ancona e dell’ospedale di Padova. Tutti si sono prodigati nel delicato compito ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Èto aildalla signoradi 61 anni, è deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno in seguito a emorragia. Come riporta il Corriere Adriatico i familiari, nonostante il dramma, non hanno esitato nel dare il consenso a un prelievo multiorgano a scopo di trapianto terapeutico. Il coordinatore locale prelievi organi e tessuti ha attivato subito la procedura e la direzione sanitaria ha quindi convocato il collegio medico con la medicina legale per l’accertamento di morte. L’intervento ha coinvolto diversi professionisti dell’AV5 e il prelievo è stato effettuato da équipe chirurgiche dell’ospedale regionale di Ancona e dell’ospedale di Padova. Tutti si sono prodigati nel delicato compito ...

