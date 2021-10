Ostia – Picca | Spiagge accessibili ai disabili

(Di martedì 12 ottobre 2021)tà,(Lega): “da presidente renderò, porterò servizi e nominerò un delegato” – “Infrastrutture, trasporti, scuole, edilizia popolare e tanto altro ancora non è accessibile. Su questo faremo un lavoro importante, di sinergia tra le associazioni del territorio e la Consulta del Municipio X. In particolare, sulle, abbatteremo le barriere architettoniche e porteremo servizi affinché tutti ne possano usufruire”. Ad annunciarlo è Monica, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, intervenendo al convegno ‘Camminiamo Insieme’ evento a cui hanno partecipato il ministro per letà Erika Stefani e Arturo Mariani campione di calcio (nella foto). “Da presidente ...

E' quanto dichiara in una nota Monica, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra.'Il risultato del primo turno premia gli sforzi fatti in questi due mesi di campagna elettorale. Già da questa mattina abbiamo ripreso a girare per i quartieri dell'entroterra. Nei prossimi giorni ...Lo ha annunciato Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative, intervenendo al convegno ‘Camminiamo Insieme’ cui hanno partecipato il ministro pe ...Tutti i candidati presidenti di municipio a Roma che si sfideranno al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre ...