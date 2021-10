“Non è giusto”. Carolina Marconi e il cancro, le accuse choc: “Ma come vi permettete!” (Di martedì 12 ottobre 2021) Di recente Carolina Marconi ha mostrato i segni dell’intervento al seno per rimuovere il brutto male che ha scoperto mentre faceva delle analisi per sottoporsi ad una gravidanza assistita: “Mancava solo la mammografia x sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette… ero felicissima ricordo anche quel giorno come ero vestita ..un vestitino nero con i fiorellini ed un capottino rosa .. doveva essere il giorno più bello dalla mia vita perché mancava solo quel Benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me … invece è stato il giorno più brutto perche in un attimo la mia vita è crollata di botto”. come ha raccontato in lacrime a Verissimo, Carolina Marconi ha avuto la notizia del tumore al seno nel momento in cui mai se lo sarebbe aspettata. Non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Di recenteha mostrato i segni dell’intervento al seno per rimuovere il brutto male che ha scoperto mentre faceva delle analisi per sottoporsi ad una gravidanza assistita: “Mancava solo la mammografia x sottopormi ad una gravidanza assistita, tutte le mie analisi erano perfette… ero felicissima ricordo anche quel giornoero vestita ..un vestitino nero con i fiorellini ed un capottino rosa .. doveva essere il giorno più bello dalla mia vita perché mancava solo quel Benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me … invece è stato il giorno più brutto perche in un attimo la mia vita è crollata di botto”.ha raccontato in lacrime a Verissimo,ha avuto la notizia del tumore al seno nel momento in cui mai se lo sarebbe aspettata. Non ha ...

