Meteo 12 ottobre | temporaneo miglioramento tranne piogge locali

Leggi su ck12

(Di martedì 12 ottobre 2021) Previsioniin Italia per domani 122021: tempo più stabile con nuvolosità in transito esolo su alcune regioni. In questi giorni le infiltrazioni d’aria fredda hanno causato un peggioramento delche saranno visibili anche oggi, 12, portando con sé temporali localmente intensi soprattutto al Sud Italia. Il flusso proveniente dall’Oceano arriverà alle Alpi dove non mancheranno nuovi intensi temporali. A livello climatico le temperature attese sono in sostanziale calo su tutte le regioni. La causa del maltempo è da rintracciare su un affondo depressionario nord atlantico. La situazione potrebbe evolvere tra qualche settimana, quando arriverà il pieno autunno, difatti alcuni centri di calcolo evidenziano uno sprofondamento ...