Kessie e il Milan: caro Atangana, ci lasci almeno la libertà (Di martedì 12 ottobre 2021) George Atangana, agente di Kessie, ha rilasciato un’intervista a calciomercato.com e si è si arrampicato sugli specchi. Ci è piaciuto molto, nel senso che ci ha strappato una ventina di sorrisi, questo passaggio: “C’è troppa confusione mediatica in merito al rinnovo di Kessie con il Milan. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa: ci sono calciatori in scadenza al Napoli, al Marsiglia, al Monchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia”. Energia? Quale energia? Ecco, quando diciamo che i procuratori talvolta sono un grande problema, questa è la prova provata. Dovremmo chiedere al signor Atangana, che in Italia ha trovato l’America, per quale motivo non se ne dovrebbe parlare. Anzi, se ne parla il giusto ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) George, agente di, ha riato un’intervista a calciomercato.com e si è si arrampicato sugli specchi. Ci è piaciuto molto, nel senso che ci ha strappato una ventina di sorrisi, questo passaggio: “C’è troppa confusione mediatica in merito al rinnovo dicon il. Non mi sembra di vedere lo stesso approccio verso trattative simili a questa: ci sono calciatori in scadenza al Napoli, al Marsiglia, al Monchengladbach, al Torino e in altri club, ma non se ne sta parlando con la stessa energia”. Energia? Quale energia? Ecco, quando diciamo che i procuratori talvolta sono un grande problema, questa è la prova provata. Dovremmo chiedere al signor, che in Italia ha trovato l’America, per quale motivo non se ne dovrebbe parlare. Anzi, se ne parla il giusto ...

