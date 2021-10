Italia-Svizzera sarà all’Olimpico | via libera dalla Figc sulle condizioni del campo

Leggi su open.online

(Di martedì 12 ottobre 2021) Si giocheràdi Roma, gara chiave per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 in cui gli Azzurri si giocano il primo posto nel gruppo B. Nessun cambio di programma quindi, la partita si giocherà venerdì 12 novembre alle 20.45 regolarmente nella sede individuata sin dall’inizio. Nelle ultime ore la scelta dell’Olimpico era in bilico, soprattutto per le perplessitàdel, ultimamente messo sotto grande stress per le diverse gare giocate da Roma, Lazio e rugby. Decisivo il sopralluogo dei tecnici die Sport e Salute, che hanno dato il via. La vendita dei biglietti partirà dalle 12 di lunedì 18 ottobre, con la capienza prevista al 75% come indicato dall’ultimo decreto del governo. ...