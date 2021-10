Il Venezuela accetterà criptovalute nell’aeroporto di Maiquetía

Leggi su coinlist.me

(Di martedì 12 ottobre 2021) L'introduzione di pagamenti in criptovaluta andrà a beneficio dei viaggiatori stranieri, afferma il direttore dell'aeroporto L'aeroporto internazionale Simón Bolívar di, in, ha annunciato di aver iniziato i preparativi per consentire ai viaggiatori di pagare i biglietti e altri servizi offerti nelle sue vicinanze tramite le principali. Secondo la famosa agenzia di stampa regionale El Siglo, l'aeroporto, situato a soli 12 km dal centro della capitalena Caracas, sta cercando di attrarre viaggiatori moderni che preferiscono effettuare transazioni digitali. Il direttore dell'aeroporto di, Freddy Borges, ha confermato che l'aeroporto sta collaborando con i regolatori per garantire che le strutture di pagamento cripto siano conformi ai requisiti degli ...