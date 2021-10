Green pass obbligatorio, l’allarme di Zaia: “Dal 15 ottobre migliaia di lavoratori scoperti” (Di martedì 12 ottobre 2021) Il governatore del Veneto Luca Zaia ha lanciato l’allarme in vista del 15 ottobre, data in cui scatterà l’obbligo per tutti i lavoratori di possedere il Green pass pena la sospensione dello stipendio. “Si prenda atto – ha detto il presidente alla presentazione di Vinity Special Edition – che il 15 ottobre ci sarà una marea di lavoratori che non potranno avere il Green pass, e non perché non hanno voluto fare il tampone, ma perché non è stato possibile farlo fisicamente”. Secondo il governatore, infatti, i numeri sarebbe chiari: in Veneto “ci sono 590 mila persone in età lavorativa non vaccinate che avranno bisogno di un tampone ogni 48 ore: il sistema pubblico e le farmacie sono in grado di arrivare a 120 mila“. Per il ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) Il governatore del Veneto Lucaha lanciatoin vista del 15, data in cui scatterà l’obbligo per tutti idi possedere ilpena la sospensione dello stipendio. “Si prenda atto – ha detto il presidente alla presentazione di Vinity Special Edition – che il 15ci sarà una marea diche non potranno avere il, e non perché non hanno voluto fare il tampone, ma perché non è stato possibile farlo fisicamente”. Secondo il governatore, infatti, i numeri sarebbe chiari: in Veneto “ci sono 590 mila persone in età lavorativa non vaccinate che avranno bisogno di un tampone ogni 48 ore: il sistema pubblico e le farmacie sono in grado di arrivare a 120 mila“. Per il ...

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - Soninhaz72 : RT @ImolaOggi: Green pass, Orlando: 'No a tamponi gratis per i lavoratori, è come dire che chi si è vaccinato ha sbagliato' - JPCK72 : RT @MinervaMcGrani1: Non cedete al contentino del tampone gratuito...il green pass è un abominio e va abolito...punto! #NoGreenPassObligat… -