Green Pass: dall'obbligatorietà alla sua rimozione, quale futuro? (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal 15 ottobre partirà l'obbligatorietà del Green Pass per il settore pubblico e privato, intanto si guarda al 2022 quando il certificato potrebbe invece essere rimosso Il Green Pass continua a far parlare di sè con un nuovo dpcm in arrivo: con il certificato verde obbligatorio sul lavoro il premier Mario Draghi sta per firmare in queste ore le linee guida messe a punto dal ministero della Pubblica amministrazione per il rientro degli statali e un Dpcm ad hoc. Dopo giorni di dubbi, appare quindi assodato che le nuove indicazioni generali arriveranno sotto forma di un Dpcm. Tale atto chiarirà le modalità dei controlli per i possessori del Green Pass, sia nell'ambito della pubblica amministrazione che per le aziende. Il regime dei controlli Obiettivo dettagliare il ...

