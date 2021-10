Gb: il Parlamento boccia la gestione del Covid (Di martedì 12 ottobre 2021) I ritardi nelle chiusure e la ricerca dell'immunità di gregge sono costati un numero molto alto di vite umane. In Russia nelle ultime 24 registrati 973 morti: il dato giornaliero più alto da inizio ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 12 ottobre 2021) I ritardi nelle chiusure e la ricerca dell'immunità di gregge sono costati un numero molto alto di vite umane. In Russia nelle ultime 24 registrati 973 morti: il dato giornaliero più alto da inizio ...

Advertising

RaffaeleMangano : La destra boccia la mozione in Parlamento per sciogliere Forza Nuova. Carramba che sorpresa! #ForzaNuova #novax - bitfulmind : @daliperta47 @fattoquotidiano Si chiama opposizione. L'opposizione critica e propone. Le proposte sono tutte deposi… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: FLASH - La Romania boccia ancora una volta le unioni civili: Il parlamento rumeno ha bocciato per l'ennesima volta una pro… - soteros1 : RT @Musso___: Entro 30 giugno Bruxelles boccia RF parte riforme. Entro 30 luglio Draghi chiede sangue al parlamento. Entro 30 settembre CDU… - RobCalvano : @g_boggero @paolanugnes @profgviesti @midellam01 @F_Boccia Non è questo il caso? Avevano avviato le procedure 17 Re… -