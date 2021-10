Gatto gioca a tris con il suo padrone | video (Di martedì 12 ottobre 2021) C'è chi condivide tutto con il proprio animale domestico, anche i momenti di svago. Lo sa bene questo ragazzo australiano che nel tempo libero si diverte a giocare con il suo amico felino a tris, il famoso gioco che consiste nel completare una riga orizzontale, verticale o diagonale con il proprio simbolo. Nel video il Gatto gli indica con la zampa la sua prossima mossa ed il ragazzo risponde di conseguenza. Come sarà finita la sfida tra i due? Guarda tutti i video divertenti Gatto assaggia il gelato per la prima volta video Si sa: il gelato è uno dei dolci più amati non solo ...Gatto dolcissimo bacia ed abbraccia un cane video Chi l'ha detto che l'amicizia tra cane e Gatto non può esistere? ... Leggi su panorama (Di martedì 12 ottobre 2021) C'è chi condivide tutto con il proprio animale domestico, anche i momenti di svago. Lo sa bene questo ragazzo australiano che nel tempo libero si diverte are con il suo amico felino a, il famoso gioco che consiste nel completare una riga orizzontale, verticale o diagonale con il proprio simbolo. Nelilgli indica con la zampa la sua prossima mossa ed il ragazzo risponde di conseguenza. Come sarà finita la sfida tra i due? Guarda tutti idivertentiassaggia il gelato per la prima voltaSi sa: il gelato è uno dei dolci più amati non solo ...dolcissimo bacia ed abbraccia un caneChi l'ha detto che l'amicizia tra cane enon può esistere? ...

