Dusan Vlahovic sempre più in rotta con la Fiorentina: la situazione (Di martedì 12 ottobre 2021) Nonostante si sia chiuso già da un po’ di tempo il calciomercato estivo, sta per iniziare una vera e propria telenovela animata da Dusan Vlahovic, attaccante dei viola sul quale si è fiondata la Juventus di Massimiliano Allegri. L’attaccante serbo è in rottura con la Fiorentina, lo testimonia il comunicato di Rocco Commisso (presidente del club gigliato), il quale ha chiarito la posizione dell’attuale numero nove in merito al rinnovo. Il giovane attaccante non vuole firmare il prolungamento di contratto, data la scadenza di quest’ultimo fissata nel 2023. Il calciatore ha rifiutato la proposta alquanto onerosa formulata dal presidente Commisso, e pare esserci davvero notevole distanza tra la domanda e l’offerta, per questo il rinnovo ad oggi è improbabile. Il rifiuto di Dusan Vlahovic alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Nonostante si sia chiuso già da un po’ di tempo il calciomercato estivo, sta per iniziare una vera e propria telenovela animata da, attaccante dei viola sul quale si è fiondata la Juventus di Massimiliano Allegri. L’attaccante serbo è in rottura con la, lo testimonia il comunicato di Rocco Commisso (presidente del club gigliato), il quale ha chiarito la posizione dell’attuale numero nove in merito al rinnovo. Il giovane attaccante non vuole firmare il prolungamento di contratto, data la scadenza di quest’ultimo fissata nel 2023. Il calciatore ha rifiutato la proposta alquanto onerosa formulata dal presidente Commisso, e pare esserci davvero notevole distanza tra la domanda e l’offerta, per questo il rinnovo ad oggi è improbabile. Il rifiuto dialla ...

