Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio per lavorare (Di martedì 12 ottobre 2021) Scatta dal 15 ottobre l’obbligatorietà del Green Pass per lavorare, sia nel settore pubblico che in quello privato. Si stima che al momento il 15% dei dipendenti in Italia risulterebbe non vaccinato, con il rischio che si possano bloccare alcune attività. I governatori del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del Veneto, Luca Zaia, chiedono di modificare il sistema e la durata dei tempi di validità dei tamponi, per portarli dalle attuali 48 ore alle 72 Chi risulta sprovvisto del Green Pass, potrà presentare in azienda l’esito di un tampone negativo, la cui validità sarà di 48 ore per gli antigenici rapidi e 72 ore per i molecolari. Si stima una spesa di circa 200 euro circa al mese per chi opterà per i tamponi al vaccino. Il Presidente del Consiglio, Mario ... Leggi su udine20 (Di martedì 12 ottobre 2021) Scatta dal 15l’obbligatorietà delper, sia nel settore pubblico che in quello privato. Si stima che al momento il 15% dei dipendenti in Italia risulterebbe non vaccinato, con il rischio che si possano bloccare alcune attività. I governatori del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del Veneto, Luca Zaia, chiedono di modificare il sistema e la durata dei tempi di validità dei tamponi, per portarli dalle attuali 48 ore alle 72 Chi risulta sprovvisto del, potrà presentare in azienda l’esito di un tampone negativo, la cui validità sarà di 48 ore per gli antigenici rapidi e 72 ore per i molecolari. Si stima una spesa di circa 200 euro circa al mese per chi opterà per i tamponi al vaccino. Il Presidente del Consiglio, Mario ...

