Copione al GF Vip? Soleil e Sophie citano Fabrizio Corona | “Dovevi provarci con Manuel!” – VIDEO

(Di martedì 12 ottobre 2021) Durante un faccia a faccia traSorge eCodegoni, nella Casa del Grande Fratelloè spuntato il nome discatenando il caos dentro e fuori le mura di Cinecittà. Copioni prima di entrare al GFfanno esplodere il casoha dapprima accusato la Sorge di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

...di essersi fatta scrivere le parole da dire nel video di presentazione del Grande Fratello: ... Ma smettila che per il video di presentazione ti sei fatta mandare ilper email la sera prima. ...... alcuni " i cosiddettiinclusi nel programma Xcheck " sarebbero più uguali degli altri, esenti ... Del resto ilsembra ripetersi: un whistleblower che scoperchia verità scomode, uno scandalo ...Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip 6 è andato in onda il primo atto dello scontro al vetriolo tra Soleil e Sophie. Le due si sono accusate reciprocamente di seguire dei copioni ...Soleil Sorge e Sophie Codegoni rivali per Gianmaria Antinolfi? “Penso che quella che faccia strategie è lei” – dice Soleil Sorge accusando Sophie Codegoni di essersi avvicinata a Gianmaria Antinolfi p ...