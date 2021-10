Call Of Duty: Vanguard in italiano è fantastico, un trailer da brivido (Di martedì 12 ottobre 2021) Quest’anno il livello di qualità ed esperienza di gioco sembra essersi ulteriormente innalzato. Così Call of Duty: Vanguard si mostra in un trailer fenomenale della Campagna di gioco in italiano… da brividi. Call Of Duty VanguardSi avvicina sempre più la data di uscita di uno degli sparatutto più attesi dell’anno. Insieme a Battlefield 2042, protagonista in questi giorni della sua open beta, Call of Duty: Vanguard punta a conquistare l’interesse del pubblico amante degli fps. E per alimentare “la macchina”, i ragazzi di Sledgehammer Games ed ActiVision hanno condiviso in rete un trailer della Campagna di gioco in single player doppiato in italiano, da vedere tutto d’un ... Leggi su computermagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Quest’anno il livello di qualità ed esperienza di gioco sembra essersi ulteriormente innalzato. Cosìofsi mostra in unfenomenale della Campagna di gioco in… da brividi.OfSi avvicina sempre più la data di uscita di uno degli sparatutto più attesi dell’anno. Insieme a Battlefield 2042, protagonista in questi giorni della sua open beta,ofpunta a conquistare l’interesse del pubblico amante degli fps. E per alimentare “la macchina”, i ragazzi di Sledgehammer Games ed ActiVision hanno condiviso in rete undella Campagna di gioco in single player doppiato in, da vedere tutto d’un ...

