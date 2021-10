Calcio, Paolo Nicolato: “Non meritavamo di pareggiare, la squadra ha giocato una grande partita” (Di martedì 12 ottobre 2021) C’è grande rammarico in casa Italia per come è maturato il pareggio odierno contro la Svezia in quel di Monza nello scontro diretto per il primo posto nel girone F di qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 21 di Calcio maschile (che assegneranno i pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024). Gli Azzurrini, passati in vantaggio nel primo tempo con il gol di Lucca, si sono fatti rimontare al 92? sprecando così una grande occasione per scavalcare gli scandinavi in classifica. “Dispiace perché non meritavamo di pareggiare, la squadra ha giocato una grande partita e a me è piaciuta molto. Ha fatto meglio di quanto abbiamo visto in Bosnia, abbiamo giocato un buon Calcio e prodotto molto, ma come ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) C’èrammarico in casa Italia per come è maturato il pareggio odierno contro la Svezia in quel di Monza nello scontro diretto per il primo posto nel girone F di qualificazione ai prossimi Campionati Europei Under 21 dimaschile (che assegneranno i pass olimpici per i Giochi di Parigi 2024). Gli Azzurrini, passati in vantaggio nel primo tempo con il gol di Lucca, si sono fatti rimontare al 92? sprecando così unaoccasione per scavalcare gli scandinavi in classifica. “Dispiace perché nondi, lahaunae a me è piaciuta molto. Ha fatto meglio di quanto abbiamo visto in Bosnia, abbiamoun buone prodotto molto, ma come ...

