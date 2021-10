Belle Greene | l’amore per i libri e l’impostura

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Se si visita la Morgan Library & Museum di New York e si arriva alla North Room si può ammirare un ritratto in terracotta dedicato ada Costa, bibliotecaria e direttrice di quel luogo storico per quarantatré anni. Prima riordinando la collezione privata del banchiere J. P. Morgan e poi, dal 1924, con la trasformazione del fondo in istituzione pubblica, fino al 1948, due anni dopo sarebbe morta. Alla nascita,Marionr era figlia di due afroamericani, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.