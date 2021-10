Audio intimidatorio per votare una candidata | arrestati Gianluca Izzo e Umberto Coscia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sono finiti agli arresti domiciliari per 20 giorni,, amministratore di fatto della Cooperativa sociale “San Matteo” e, lavoratore della predetta società. La misura è stata assicurata per garantire la possibilità di acquisizione della prova a fronte del pericolo di inquinamento dell’attività. Ad eseguire l’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della procura, è stata questa mattina la squadra mobile. Il 3 ottobre, prima giornata di voto per le elezioni amministrative del Comune di Salerno , la polizia giudiziaria aveva appreso, dalla pagina-profilo Facebook di alcuni consiglieri di insieme, che era stato pubblicato e commento un “messaggio” dal contenutoin relazione a1 suffragio in corso di svolgimento. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audio intimidatorio

La Repubblica

La vicenda e' legata all'che era circolato nelle ore immediatamente successive al voto per le Comunali del 3 e 4 ottobre e che era stato denunciato dall'opposizione.... si è ritrovata senza voce, muta, silenziata, proprio come un brano a cui viene tolto l'...(si pensi al racconto di come la scelta del tutore sia ricaduta su Jamie Spears perché "") ...Messaggio Whatsapp dai toni intimidatori nel pieno della campagna elettorale per le Elezioni comunali di Salerno, agli arresti domiciliari il ...Provvedimento della procura di Salerno: arresti domiciliari per 20 giorni Gianluca Izzo, amministratore di fatto della cooperativa sociale "San Matteo", e Umberto Coscia, lavoratore della stessa socie ...