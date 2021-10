Amici 21, Inder è stato cacciato dalla scuola (Di martedì 12 ottobre 2021) La lettera di Anna Pettinelli a Inder Nella puntata del pomeridiano di Amici 21 andata in onda ieri, lunedì 11 ottobre, abbiamo assisitito a dei provvedimenti disciplinari nei confronti di due cantanti. Dopo i guai commessi in casetta, Flaza e Inder hanno continuato a non rispettare le regole. Così sono stati mostrati alcuni video di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 12 ottobre 2021) La lettera di Anna Pettinelli aNella puntata del pomeridiano di21 andata in onda ieri, lunedì 11 ottobre, abbiamo assisitito a dei provvedimenti disciplinari nei confronti di due cantanti. Dopo i guai commessi in casetta, Flaza ehanno continuato a non rispettare le regole. Così sono stati mostrati alcuni video di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

entirelystrange : RT @gsluv4cxn_: *inder che entra e fa sentire il suo inedito per la prima volta in puntata ad amici* deddy: ak… - marveldistan : RT @gsluv4cxn_: *inder che entra e fa sentire il suo inedito per la prima volta in puntata ad amici* deddy: ak… - zazoomblog : Amici 21 Christian Stefanelli vince la sfida Anna Pettinelli a sorpresa “scarica” Inder - #Amici #Christian… - Y0UF0RF00L : comunque a parer mio inder non doveva neanche entrare ad amici CHANGE MY MIND #Amici21 - cri874 : @focumeu_ @AmiciUfficiale Ma scusa ma Alex lda nicol Luigi tommaso cosa sono?inder ad amici non dovrebbe nemmeno pa… -