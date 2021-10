Advertising

sportli26181512 : Ventura su Napoli-Torino: 'Bel duello Osimhen-Bremer': L'ex commissario tecnico ha allenato sia azzurri che granata… - cn1926it : #Ventura: “#NapoliTorino darà buone risposte. #Osimhen? Acquisto straordinario” - Enzovit : Ventura Il Napoli incontra un Torino molto aggressivo e che non fa giocare'' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ventura: 'Napoli-Torino? La gara darà buone risposte anche se siamo all'inizio, Osimhen acquisto straordi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Ventura: 'Napoli-Torino? La gara darà buone risposte anche se siamo all'inizio, Osimhen acquisto straordi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ventura Napoli

- Torino è una partita a cui Gian Pieroè particolarmente legato. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha infatti allenato, in periodi molto diversi, entrambe le formazioni e, in ...: '- Torino grande banco di prova per gli azzurri. Osimhen? Già dall'anno scorso dicevo che era un acquisto straordinario' Gian Piero, allenatore, è intervenuto a Radio Marte, ...NAPOLI - Napoli-Torino è una partita a cui Gian Piero Ventura è particolarmente legato. L'ex commissario tecnico della Nazionale ha infatti allenato, in periodi molto diversi, entrambe le formazioni e ...L'ex allenatore del Napoli è intervenuto a Radio Marte: 'Il Napoli? La Coppa d'Africa andrà a incidere, ovviamente più punti avrà e meglio sarà'.