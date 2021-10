Super Mario il film d'animazione incontra i Guardiani della Galassia in un folle video di Chris Pratt (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo che Internet ha perso la testa per Chris Pratt, il quale è stato scelto per dare la voce a Mario nel prossimo film d'animazione omonimo, l'attore si è divertito a scherzare con i fan sull'iconico personaggio dei videogiochi. Questa volta, Pratt ha pubblicato un nuovo video su Instagram, che ha pubblicizzato come una nuova entusiasmante anteprima di Mario. "Un incredibile primo sguardo a Super Mario Brothers", ha scritto Pratt nella didascalia. "Sarà epico". Come si può vedere dal video, la clip non è ovviamente di Mario, ma invece, una modifica degna di nota della scena finale del primo film di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo che Internet ha perso la testa per, il quale è stato scelto per dare la voce anel prossimod'omonimo, l'attore si è divertito a scherzare con i fan sull'iconico personaggio deigiochi. Questa volta,ha pubblicato un nuovosu Instagram, che ha pubblicizzato come una nuova entusiasmante anteprima di. "Un incredibile primo sguardo aBrothers", ha scrittonella didascalia. "Sarà epico". Come si può vedere dal, la clip non è ovviamente di, ma invece, una modifica degna di notascena finale del primodi ...

