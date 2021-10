“Spero non capiscano!”. Bebe Vio, gaffe in diretta. Fabio Fazio non riesce a trattenere le risate (Di lunedì 11 ottobre 2021) Bebe Vio è stata tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio in onda su Rai Tre caratterizzata da conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Bebe Vio ha vinto l’oro nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Tokyo, bissando il trionfo di Rio 2016, liquidando ancora una volta la cinese Jingjing Zhou. Ma Bebe – come raccontato lo scorso agosto – ha rischiato di non esserci proprio, alle Paralimpiadi. Era stata la campionessa a raccontare quei tragici momenti. “Lo scorso 4 aprile mi sono dovuta operare, ho avuto un’infezione da stafilococco che è andata molto peggio del dovuto”. La prima diagnosi è stata atroce: “Amputazione entro due settimane dell’arto sinistro, e morte entro ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021)Vio è stata tra gli ospiti della puntata di Che tempo che fa, la trasmissione condotta dain onda su Rai Tre caratterizzata da conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo.Vio ha vinto l’oro nel fioretto individuale alle Paralimpiadi di Tokyo, bissando il trionfo di Rio 2016, liquidando ancora una volta la cinese Jingjing Zhou. Ma– come raccontato lo scorso agosto – ha rischiato di non esserci proprio, alle Paralimpiadi. Era stata la campionessa a raccontare quei tragici momenti. “Lo scorso 4 aprile mi sono dovuta operare, ho avuto un’infezione da stafilococco che è andata molto peggio del dovuto”. La prima diagnosi è stata atroce: “Amputazione entro due settimane dell’arto sinistro, e morte entro ...

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - carlosibilia : Spero che questi episodi invitino la gente a non votarli. Se oggi non vi rispettano figuratevi dopo, quando già avr… - RobertoBurioni : Penso che sia corretto continuare a informare le persone, ma temo che chi non si è ancora vaccinato - con un virus… - Vittoriaaaa19 : RT @finelinesg: può piacervi o meno ma le cose giuste le dice, a differenza di molti altri nel campo musicale che parlano di cazzate sminue… - cpetacci : RT @massimo_avv: @LucioMalan Questa sarebbe tosta. Spero non sia vera, ma guardi bene il filmato il comportamento di quell'uomo. Chi è? Mi… -