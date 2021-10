Scuola, le nuove indicazioni: quarantene brevi e temponi (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con un caso di Covid in classe scatterà la “sorveglianza con testing” per le scuole primarie e le secondarie. Per i bambini 0-6 anni le procedure sono diverse: quarantena di 10 giorni in caso di un positivo all’interno della struttura. Ecco la bozza con le indicazioni per la Scuola. La bozza e le prime indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità Il 7 ottobre sono state aggiornate le indicazioni e l’obiettivo è quello di semplificare le procedure definendo un sistema che “preveda una serie di automatismi gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico Covid-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione“. L’Istituto Superiore di Sanità, dei ministeri della Salute e delle Regioni ha rilasciato la bozza delle “indicazioni per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Con un caso di Covid in classe scatterà la “sorveglianza con testing” per le scuole primarie e le secondarie. Per i bambini 0-6 anni le procedure sono diverse: quarantena di 10 giorni in caso di un positivo all’interno della struttura. Ecco la bozza con leper la. La bozza e le primedell’Istituto Superiore di Sanità Il 7 ottobre sono state aggiornate lee l’obiettivo è quello di semplificare le procedure definendo un sistema che “preveda una serie di automatismi gestibili sin dalle prime fasi direttamente dal dirigente scolastico e dal referente scolastico Covid-19, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione“. L’Istituto Superiore di Sanità, dei ministeri della Salute e delle Regioni ha rilasciato la bozza delle “per ...

